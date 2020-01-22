Çanakkale'de kaçak ve sahte içki operasyonu

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği operasyonda, 251 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde alkol kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 142 şişe gümrük kaçağı içki ve 109 şişe sahte bandrollü içki ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli H.A., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
ÇANAKKALE
22 Ocak 2020 Çarşamba
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