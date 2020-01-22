Çanakkale'de kaçak ve sahte içki operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği operasyonda, 251 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde alkol kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 142 şişe gümrük kaçağı içki ve 109 şişe sahte bandrollü içki ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli H.A., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



ÇANAKKALE 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:57

GÜNEŞ 08:25

ÖĞLE 13:31

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:27

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.