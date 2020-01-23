Lapseki MYO'da kalite güvencesi eğitimi verildi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Lapseki Meslek Yüksekokulunda (MYO) akademik personellere yönelik kalite güvencesi konulu eğitim verildi.

Okul Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden'in iştirakiyle yüksekokulumuzda kalite güvencesi toplantısı yapılmıştır. Tüm akademik personelin katıldığı toplantıda Prof. Dr. Özden kalite güvencesi, akreditasyon ve değerlendirme ölçütleri ile ilgili bilgiler vererek, Lapseki MYO'nun sahip olduğu potansiyel ile kalite ve akreditasyon bakımından başarılı olabileceğini dile getirmiştir. Ayrıca Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Engin Gür de Lapseki Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşen kalite güvencesi uygulamaları ile bilgiler vermiştir" ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:56

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