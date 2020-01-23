Çanakkale'de 'Toprak Dede' için 100 fidan dikildi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Önceki gün hayatını kaybeden TEMA Vakfının kurucu başkanı Hayrettin Karaca'nın hatırasını yaşatmak için Çanakkale'de yüz fidan dikildi.

Hayrettin Karaca, sonsuzluğa uğurlandı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da 'Orman Kahramanı' unvanı verilen Hayrettin Karaca için Türkiye’nin 81 ilinde yüzlerce fidan toprakla buluştu. Çanakkaleli öğrenciler de, Toprak Dede'ye sevgi ve saygılarını göstermek için Çanakkale İl Milli Eğitim Şube Müdürü Eyyup Bostancı, okul yöneticileri, öğretmenleri ve velileri eşliğinde yüz fidan dikti. Çanakkale Fen Lisesi mevkiinde düzenlenen törende çocuklara ağacın erozyonla mücadelede önemi de anlatıldı.

ÇANAKKALE 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:56

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