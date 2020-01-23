Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitme hazırlığı yapan 39 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Korubaşı köyü Kuruçeşme mevkiindeki ağaçlık alanlarda saklanan Kongo, Senegal ve Afganistan uyruklu 39 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

ÇANAKKALE 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:56

GÜNEŞ 08:24

ÖĞLE 13:31

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:28

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.