Turan MHP Lapseki teşkilatını ağırladı

Lapseki Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Çelik ve Milliyetçi Hareket Partisi Lapseki İlçe Başkanlığı, Ankara’da AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ı ziyaret etti.

Ziyaret hakkında düşüncelerini paylaşan Bülent Turan, “Bizler, uzun bir süredir beraber yol yürümekten keyif alan iki siyasi partiyiz. Bu birlikteliği daha çok arttırmalı ve sağlamlaştırmalıyız” şeklinde ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Çanakkale Lapseki Belediye Başkan Yardımcımız Necdet Çelik, MHP Lapseki İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, MHP Lapseki Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sevinç ve MHP Lapseki teşkilatından birçok misafirlerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladık. Lapseki’mize yapılan yatırımlar başta olmak üzere teşkilatlar arası uyumu ve gündemdeki konuları istişare ettik. Bizler, uzun bir süredir beraber yol yürümekten keyif alan iki siyasi partiyiz. Bu birlikteliği daha çok arttırmalı ve sağlamlaştırmalıyız” dedi.

ÇANAKKALE 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:56

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