Çan’da ahşap ev yangını

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Çan ilçesine bağlı Danapınar köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Danapınar köyünde Şakir Mardin’e ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede evi sardı. Çan Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettiği yangına köy halkı da söndürmek için destek verdi. Yapılan çalışmalara rağnen ev kullanılamaz hale geldi.

ÇANAKKALE 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:56

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