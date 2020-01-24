Alman savaş gemisi 'Fulda' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Alman donanmasına ait M1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Saat 12.30 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alman savaş gemisi 'Fulda', saat 13.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Marmara Denizi'ne doğru yol alan Alman savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botları da eşlik etti.
ÇANAKKALE
24 Ocak 2020 Cuma
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