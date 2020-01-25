Bülent Turan, Makine Teknoloji Atölyesi açılışını yaptı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) katkılarıyla yapılan Makine Teknoloji Atölyesi açılışını yaptı.

Yapılan açılışta bir konuşma yapan ve atölyenin öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Turan, "Her zaman meslek liselerine verdiğimiz desteğin göstergesi olarak, bu güzel atölyelerin açılışını yapmak için bir aradayız. Biga bizim için herhangi bir ilçe değil. Biga, binlerce yıldan beri bu topraklarda var olmuş, özel bir ilçedir. Biga, Cumhuriyetimizin kuruluşunda özel kahramanlar çıkarmış, Mehmet Çavuş’un memleketi, Osmanlı sancaktarları için özel bir ilçe. Biga’mız, sanayide ve tarımda adından söz ettiren, haklı olarak öne çıkan bir ilçemiz. Biga’mızda büyük bir turizm potansiyeli olmasına rağmen, tarım ve sanayi kadar, turizm ayağının öne çıkamadığı bir ilçemiz. Bu 4 yıl içerisinde, turizm alanında neler yapılırın ve hangi alanlarda adım atılırsa öne çıkarızın çalışmasını yapacağız. Bugün çok kıymetli bir okulumuzun töreninde bir aradayız. 2014 yılında nasip oldu, bu okulun temelini birlikte attık. 2015’te nasip oldu açılışını birlikte yaptık. Bugün’de Güney Marmara Kalkınma Ajansı’mızın desteğiyle, öğrencilerimize katma değer üretecek, bir projenin açılışını yapıyoruz. Biga bizim için çok farklı bir ilçe. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Çanakkale'mizin parlayan yıldızı, turizmde, hayvancılıkta, tarımda büyüyen bölgesi. Biga büyürse Çanakkale de büyür. Biga büyürse Türkiye büyür” dedi.

ÇANAKKALE 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:55

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