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Çanakkale’de Gırgır Teknesi karaya oturdu

İHA

Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında 35 metre uzunluğundaki gırgır teknesi karaya oturdu. Teknenin bir bölümü sular altında kalırken, teknede bulunanlar çevredeki gırgır tekneleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ayvacık ilçesinin Babakale açıklarında balık avlayan Cevdet Karadeniz isimli gırgır teknesi Karanlık Kayalıkları mevkisinde karaya oturdu. Karaya oturan tekne, kısa sürede su almaya başlayınca teknedekiler durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve çevredeki gırgır tekneleri yardımına koştu. Teknede bulunan 15 kişi kurtarıldı. Teknede bulunan balık ağları da diğer gırgır teknelerine aktarıldı.

Yarısı suya batmış şekilde duran gırgır teknesi için kurtarma çalışması yapılacağı öğrenildi.

ÇANAKKALE

25 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:55
  • GÜNEŞ 08:23
  • ÖĞLE 13:31
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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