Çanakkale’de Gırgır Teknesi karaya oturdu

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Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında 35 metre uzunluğundaki gırgır teknesi karaya oturdu. Teknenin bir bölümü sular altında kalırken, teknede bulunanlar çevredeki gırgır tekneleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgilere göre, Ayvacık ilçesinin Babakale açıklarında balık avlayan Cevdet Karadeniz isimli gırgır teknesi Karanlık Kayalıkları mevkisinde karaya oturdu. Karaya oturan tekne, kısa sürede su almaya başlayınca teknedekiler durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve çevredeki gırgır tekneleri yardımına koştu. Teknede bulunan 15 kişi kurtarıldı. Teknede bulunan balık ağları da diğer gırgır teknelerine aktarıldı.



Yarısı suya batmış şekilde duran gırgır teknesi için kurtarma çalışması yapılacağı öğrenildi.

ÇANAKKALE 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:55

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