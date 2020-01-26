Çanakkale'de 30 kovan arı yandı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü merasında kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında 30 adet arı kovanı içindeki arılarla birlikte yandı.

Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü merasında dün akşam saatlerinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın arı kovanlarına zarar verdi. İlçede faaliyet gösteren Çan Bal Üreticileri Birliği Üyesi Cafer Uslu ve İrfan Uslu’ya ait toplam 100 adet arılı kovandan 30'u yandı. Çıkan yangın Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin bilinmediğini söyleyen arıcı Mehmet Arslan, “İki arkadaşın toplam 100 kovanı var. Bunların içerisinden 30 tane kovan yanmış. Otlar tutuşunca kovanların alttan plastiğini de tutuşturmuş. O şekilde yanmış. Yangının neden çıktığına dair fikrimiz yok” dedi.

ÇANAKKALE 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:55

GÜNEŞ 08:22

ÖĞLE 13:32

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:31

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.