Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.



ÇANAKKALE 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:55

GÜNEŞ 08:22

ÖĞLE 13:32

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:31

YATSI 19:53

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