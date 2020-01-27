Çanakkale'den depremzedelere yardım eli

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sebebiyle bölgedeki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Biga Belediyesi tarafından başkatılan kampanyaya çok sayıda vatandaş destek verdi. Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlatıldığı ve kampanya kapsamında vatandaşların teslim ettiği mont, bot, atkı, bere, battaniye, kazak, çocuk bezi, bebek maması, kuru bakliyat, un, salça, tuz, sıvı yağ, tuvalet kağıdı, şampuan ve sabun gibi ihtiyaç malzemelerinin Elazığ ve Malatya’ya ulaştırılacağı belirtildi.

“Elazığ ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza destek olma vakti” başlığı ile yapılan açıklamada, yardımların Atatürk Kültür Merkezi’nde toplanacağı, son teslim tarihinin 27 Ocak Pazartesi saat 17:00 olduğu ve Bigalı vatandaşların 0530 133 18 60 WhatsApp iletişim hattından da bilgi almak için 7/24 iletişime geçilebileceği ifade edildi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Elazığ ilimizde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız için Biga Belediyesi olarak yardım kampanyası başlattık. Vatandaşlarımızın yapacağı yardımları Belediyemize ait Atatürk Kültür Merkezi’ndeki yardım toplama alanına bekliyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarabilmek adına başlattığımız yardım kampanyasına destekleri için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. AFAD, Kızılay, UMKE, AKUT gibi devletimizin kurumlarının duyurularına göre de hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Biga Belediyesine gelerek yardım kampanyasına katılan Bigalılar ise Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, ellerinden gelen tüm desteği vermeye çalıştıklarını dile getirdiler.

ÇANAKKALE 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:54

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