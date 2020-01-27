Midibüs ile çarpışan cipteki 3 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Midibüs ile çarpışan cipteki 3 kişi yaralandı

DHA

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, karşı yönden gelen cip ile çarpıştı. Kazada, cip sürücüsü, eşi ve oğlu yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, karşı yönden gelen cip ile çarpıştı. Kazada, cip sürücüsü, eşi ve oğlu yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Nusratlı rampalarında meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir'e giden ve içinde 3 yolcu bulunan 10 ACM 468 plakalı yolcu midibüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Ahmet Aksoy'un (45) kontrolünden çıktı. Karşı yöne geçen minibüs, Cem Özen idaresindeki 34 BAT 264 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada cip sürücüsü Cem Özen (49), eşi Nadejda Özen ve oğlu Hakan Özen yaralandı
Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehliklerinin bulunmadığı öğrenilirken, midibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇANAKKALE

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:32
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:33
  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de su ürünleri denetiminde 256 bin lira ceza
YEREL HABERLER Çanakkale'de su ürünleri denetiminde 256 bin lira ...
Çanakkale'den depremzedelere yardım eli
YEREL HABERLER Çanakkale'den depremzedelere yardım eli
'Vakvak', Küçükkuyu'nun maskotu oldu
YEREL HABERLER 'Vakvak', Küçükkuyu'nun maskotu oldu
Kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Yaşlı adam av tüfeğiyle intihar etti
YEREL HABERLER Yaşlı adam av tüfeğiyle intihar etti
Çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı
YEREL HABERLER Çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı
Gelibolu'da oltayla 6 kiloluk levrek yakaladı
YEREL HABERLER Gelibolu'da oltayla 6 kiloluk levrek yakaladı
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi
YEREL HABERLER Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi
Çanakkale'de 30 kovan arı yandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 30 kovan arı yandı
Çanakkale’de Gırgır Teknesi karaya oturdu
YEREL HABERLER Çanakkale’de Gırgır Teknesi karaya oturdu
Çanakkale’de yem yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çanakkale’de yem yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Devrilen yem kamyonunun şoförü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen yem kamyonunun şoförü yaralandı
TRAC İzmir Şubesi, Bozcaada'dan telsizle dünyayla iletişim kurdu
YEREL HABERLER TRAC İzmir Şubesi, Bozcaada'dan telsizle dünyayla ...
Bülent Turan, Makine Teknoloji Atölyesi açılışını yaptı
YEREL HABERLER Bülent Turan, Makine Teknoloji Atölyesi açılışını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X