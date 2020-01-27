Midibüs ile çarpışan cipteki 3 kişi yaralandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, karşı yönden gelen cip ile çarpıştı. Kazada, cip sürücüsü, eşi ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Nusratlı rampalarında meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir'e giden ve içinde 3 yolcu bulunan 10 ACM 468 plakalı yolcu midibüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Ahmet Aksoy'un (45) kontrolünden çıktı. Karşı yöne geçen minibüs, Cem Özen idaresindeki 34 BAT 264 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada cip sürücüsü Cem Özen (49), eşi Nadejda Özen ve oğlu Hakan Özen yaralandı

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehliklerinin bulunmadığı öğrenilirken, midibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



ÇANAKKALE 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:54

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