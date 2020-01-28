Bosna Hersek Büyükelçisi Sadoviç, Tarihi Alanı gezdi, şehitlikleri ziyaret etti

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanlarını gezen Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, şehitlikleri ziyaret etti.

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, beraberinde Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak, Dünya Bosna Hersek Göçmenler Birliği Başkanı Hasan Sehoviç, Türkiye-Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Güneş ile birlikte Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti. Başkan İsmail Kaşdemir, Büyükelçi Bakir Sadoviç'e, Alan Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ardından Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç ve beraberindeki heyet, Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanlarını gezdi, şehitlikleri ziyaret etti. Büyükelçi Sadoviç, Çanakkale Muharebeleri'nde Bosna'dan gelerek şehit düşen askerlerin kabristanını da ziyaret ederek, şehitler için dua okudu.



ÇANAKKALE 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:54

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