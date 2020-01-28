Rektör Murat, 18 Mart İÇDAŞ Ulu Camii inşaatında incelemelerde bulundu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İÇDAŞ tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsünde yaptırılan 18 Mart İÇDAŞ Ulu Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaat aşamasında olan cami; 25 bin metrekare peyzaj alanı, 2 bin metrekare müze alanı ve 6 bin metrekare cami oturum alanına sahip olacak ve 10 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Ceylan, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulğu ile Terzioğlu Yerleşkesi Camii Müştemilat Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Prof. Dr. Ünal Kızıl’ın da bulunduğu incelemede Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek İÇDAŞ’a teşekkürlerini iletti.

ÇANAKKALE 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:54

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