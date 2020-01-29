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Bigalıların yardım TIR'ı deprem bölgesine doğru yola çıktı

İHA

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Biga Belediyesi tarafından toplanan yardımlar bölge halkına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Bigalıların yardım TIR'ı deprem bölgesine doğru yola çıktı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Biga Belediyesi tarafından toplanan yardımlar bölge halkına ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Biga Belediyesi tarafından Biga'da düzenlenen yardım kampanyasında toplanan battaniye, ısıtıcı, mont, bot, atkı, bere, kazak, çocuk bezi, bebek maması, kuru bakliyat, un, salça, tuz, sıvı yağ, tuvalet kağıdı, şampuan ve sabun gibi ihtiyaç malzemeleri Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere ulaştırmak üzere İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesiyle bölgeye gönderildi. Biga Belediyesi Meydanı’nda gerçekleşen uğurlama programına Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis Üyeleri, Biga İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Biga İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, Belediye çalışanları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

"Milletimizi millet yapan ortak değerlerimizden bir tanesi bu tür durumlarda bir araya gelmemiz"
Biga İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı tarafından okunan duanın ardından konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Elazığ’da meydana gelen depremden dolayı tüm milletimiz derin bir üzüntü içerisindedir. Hayatını kaybeden 41 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm Türk milletine başsağlığı, yaralı olan depremzede vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbim bu tür doğal afetlerden tüm ülkemizi ve milletimizi korusun inşallah. Deprem meydana geldikten kısa bir süre sonra devletimizin tüm ilgili kurumları Elazığ ve Malatya’da oldu ve kısa zamanda göçük altında kalan vatandaşlarımızın çıkarılması için gereken tüm mücadeleyi gösterdi. Milletimizi millet yapan ortak değerlerimizden bir tanesi de bu tür durumlarda bir araya gelmemiz, birbirimizle dertlenmemizdir” diye konuştu.

"Çok yoğun bir yardım talebi geldi"
Bigalı vatandaşlardan yardım kampanyasına yoğun bir ilginin olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi bizlerde Biga Belediyesi olarak Elazığ ve Malatya’daki kardeşlerimiz için yardım kampanyasını başlattık. Bigalı hemşehrilerimiz, belde ve köylerimizdeki vatandaşlarımız da duyarsız kalmayarak yardımda bulundular. Hepsinden Allah razı olsun. Çok yoğun bir yardım talebi geldi. Yardım TIR'ımız metreküp olarak en yüksek hacimde bir TIR ama gelen yardımları TIR'ımız almadı. Yaklaşık yarım TIR daha yardım malzememiz kaldı. Kalan yardımları ise komşu ilçelerimizde yapılan yardım kampanyasıyla birleştirerek, kısa zamanda deprem bölgesine ulaştıracağız. Belediyemizin kampanyasına vatandaşlarımıza duyuran değerli basın mensuplarımıza, gelen yardımları ayrıştırarak sevk haline gelmesi için mesai kavramı gözetmeden gönülden çalışan belediye personelimize, yardımların deprem bölgesine gitmesi için bize TIR tahsis eden firmalara çok teşekkür ediyorum. TIR şoförümüze hayırlı yolculuklar dileyerek, kazasız belasız bölgeye ulaşmasını temenni ediyorum. Rabbim bize bu tür acılar yaşatmasın. Tüm Türk milletinin başı sağ olsun” dedi.

"Devletimiz tüm birimleri ile en hızlı şekilde bölgeye hareket etti"
Biga Kaymakamı Mustafa Can ise yaptığı konuşmada, “Elazığ depreminde hayatını kaybeden 41 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Oluşan her deprem acısıyla bizleri hüzne boğuyor. Ancak devletimiz büyük ve depremin ilk dakikalarından itibaren devletimizin tüm birimleri en hızlı bir şekilde bölgeye hareket etti. Türkiye’nin 81 ilinden vatandaşlarımız da depremzede kardeşlerimize hizmet etmek için ellerinden gelen tüm imkanı seferber ettiler. Biga’da da sağ olsun Biga Belediyemiz öncülüğünden düzenlenen yardım kampanyasına vatandaşlarımızın çok ciddi bir teveccühü oldu" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE

29 Ocak 2020 Çarşamba

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