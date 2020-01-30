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Yurt dışından Çanakkale'ye gelen 2 araçtan çok sayıda gümrük kaçağı ürün çıktı

İHA

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri tarafından 2 araçta yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Yurt dışından Çanakkale'ye gelen 2 araçtan çok sayıda gümrük kaçağı ürün çıktı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri tarafından 2 araçta yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.
KOM şube ekipleri tarafından Lapseki ilçesinde yurt dışından Türkiye'ye geldiği tespit edilen şüpheli 2 araçta yapılan aramalarda 900 paket gümrük kaçağı sigara, 120 paket gümrük kaçağı bira, 67 adet gümrük kaçağı viski, 45 adet gümrük kaçağı rakı, 25 adet gümrük kaçağı votka, 10 adet gümrük kaçağı şarap, 1 adet gümrük kaçağı likör, 18 kilogram gümrük kaçağı kahve, 19 adet gümrük kaçağı motorcu eldiveni, 19 adet gümrük kaçağı motorcu eldiveni, 14 adet gümrük kaçağı motorcu pantolonu, 10 adet gümrük kaçağı motorcu botu ve 5 adet gümrük kaçağı motorcu montu ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucu şüpheliler T.Ö. ve F.F.M. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE

30 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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