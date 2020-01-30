Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçen Rus Donanması'na ait 770 borda numaralı savaş gemisi 'Valentin Pikul' ile 'MB-304' borda numaralı askeri römorkörü Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi´nden bugün saat 12.00 sıralarında peş peşe Çanakkale Boğazı´na giriş yapan Rus Donanması'na ait 770 borda numaralı savaş gemisi 'Valentin Pikul' ile 'MB-304' borda numaralı askeri römorkörü saat 13.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. 'Kilitbahir Kalesi' ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi ve askeri römorkörü boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi´ne doğru yol aldı.

Boğaz'dan geçişi sırasında Rus savaş gemisi ve askeri römorköre Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.



ÇANAKKALE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:52

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