Çanakkale´de 33 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmek isteyen 33 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, Kocaköy köyü sahilindeki ağaçlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.



ÇANAKKALE 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:52

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:33

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:37

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.