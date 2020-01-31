Çanakkale Boğazı´nda yunus sürüsü görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çanakkale Boğazı´nda yunus sürüsü görüntülendi

DHA

- ÇANAKKALE Boğazı´nda görülen yunus sürüsü, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.
Çanakkale Boğazı´nda ortaya çıkan yunus sürüsü, ilginç görüntüler oluşturdu. Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 10'a yakın yunus, boğazdaki balıkları avlamaya çalıştı. Yunus sürüsünün bu anları çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Eski Kilitbahir motor iskelesi çevresinde bir süre avlanan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

ÇANAKKALE

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:52
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:33
  • İKİNDİ 16:13
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı EMITT Fuarı´nda
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ...
Minik Eslem, Emniyet Müdürü Şafak Özkan'a verdiği sözü tuttu
YEREL HABERLER Minik Eslem, Emniyet Müdürü Şafak Özkan'a verdiği ...
Çanakkale´de 33 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 33 kaçak göçmen yakalandı
AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığına Namık Ergin getirilldi
YEREL HABERLER AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığına Namık Ergin ...
Çanakkale Boğazı'nda yunus şovu
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda yunus şovu
(Özel) Açtığı lokantayı aile müzesine çevirdi
YEREL HABERLER (Özel) Açtığı lokantayı aile müzesine çevirdi
Başkan Öz, sanayi esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Öz, sanayi esnafını ziyaret etti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rektör Murat, ÇOMÜ araştırma merkezleri müdürleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Murat, ÇOMÜ araştırma merkezleri müdürleriyle ...
Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale ...
Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı’ndan peş peşe geçti
YEREL HABERLER Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı’ndan peş peşe ...
Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale ...
Çanakkale'de kaçak alkol ve sigara operasyonuna 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kaçak alkol ve sigara operasyonuna 2 ...
Yurt dışından Çanakkale'ye gelen 2 araçtan çok sayıda gümrük kaçağı ürün çıktı
YEREL HABERLER Yurt dışından Çanakkale'ye gelen 2 araçtan çok sayıda ...
Biga Kent Konseyinden Dekan Kanten'e ziyaret
YEREL HABERLER Biga Kent Konseyinden Dekan Kanten'e ziyaret
Çanakkale'deki şüpheli ölümden cinayet çıktı: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale'deki şüpheli ölümden cinayet çıktı: 1 ...
Kaza yapan belediye işçisi hastane çıkışı başkan Öz’ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaza yapan belediye işçisi hastane çıkışı başkan ...
Ezine'de şüpheli ölüm cinayet çıktı, 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ezine'de şüpheli ölüm cinayet çıktı, 1 kişi ...
Başkan Öz, STK temsilcileriyle aylık toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Başkan Öz, STK temsilcileriyle aylık toplantısını ...
Çanakkaleli pazarcı, geliri depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Çanakkaleli pazarcı, geliri depremzedelere bağışladı
Başkan Öz’e Fransa’dan ziyaretçi
YEREL HABERLER Başkan Öz’e Fransa’dan ziyaretçi
Bigalıların yardım TIR'ı deprem bölgesine doğru yola çıktı
YEREL HABERLER Bigalıların yardım TIR'ı deprem bölgesine doğru yola ...
51 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER 51 düzensiz göçmen yakalandı
Biga'da toplanan 1 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi Elazığ yolunda
YEREL HABERLER Biga'da toplanan 1 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X