Çanakkale Boğazı´nda yunus sürüsü görüntülendi

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- ÇANAKKALE Boğazı´nda görülen yunus sürüsü, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Çanakkale Boğazı´nda ortaya çıkan yunus sürüsü, ilginç görüntüler oluşturdu. Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 10'a yakın yunus, boğazdaki balıkları avlamaya çalıştı. Yunus sürüsünün bu anları çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Eski Kilitbahir motor iskelesi çevresinde bir süre avlanan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.



ÇANAKKALE 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:52

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:33

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:37

YATSI 19:58

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