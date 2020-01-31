Turizm profesyonellerinin buluştuğu EMITT 2020 Fuarı’nda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı, “Bigalı Kalesi ve Müze” temalı standıyla yerini aldı.

90'ın üzerinde ülkeden, 2 bine yakın firma ve markanın katıldığı; aynı zamanda yerli ve yabancı binlerce kişinin bir araya geldiği EMITT Fuarı’nda, Tarihî Alan Başkanlığının standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Standın müze bölümünde, Çanakkale Muharebeleri’nden kalan askeri ve kültürel varlıklar sergileniyor. Özellikle ziyaretçiler savaş dönemine ait materyalleri görme imkânı bularak tarihî bir yolculuğa çıkıyor. ültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da fuar açılışını yaptıktan sonra Tarihî Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşliğinde standı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

ÇANAKKALE 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:52

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