Çanakkale'de, Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ayyıldız Kardeşliği Topluluğu, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos'a tepki gösterdi.

ÇOMÜ Mevlana Kültür ve Sanat Evi önünde, ÇOMÜ Ayyıldız Kardeşliği Topluluğunca, geçtiğimiz gün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Brüksel´de gerçekleştirilen, 'Yunan Adalarında İnsani Durum' toplantısında Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos´un Türk bayrağını yırtmasına ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

'KABUL EDİLEMEZ ALÇAKÇA BİR PROVOKASYONDUR'

ÇOMÜ Ayyıldız Kardeşliği Topluluğu Başkanı Mesut Kaman, "Brüksel´de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunan milletvekili, şerefli Türk bayrağımıza saldırmış, kirli elleriyle bayrağımızı yırtmıştır. Bu kabul edilemez alçakça bir provokasyondur" dedi. Kaman şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de ayaklarının altına serilen işgalci Yunan bayrağını çiğnememiş. Ve 'Bayrak bir milletin onurudur, ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez'' diyerek Türk milletinin yüksek, evrensel ahlaki değerlerinin ne denli güçlü olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Irkçı Yunan faşizmi ile aramızdaki fark budur. Avrupa Parlamentosu bu soytarı hakkında gerekli cezai işlemleri acilen başlatmalıdır. Türk milleti insanlığa yaptığı hizmetlerle, mazluma verdiği destekle, zalimlere karşı verdiği savaşla şerefli bayrağını yükseltmeye devam edecektir."



ÇANAKKALE 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:52

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