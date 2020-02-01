Çardak Belediyesi yardım kolilerini Elazığ'a gönderdi

Çardak Belediyesi tarafından depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında hazırlanan koliler Çanakkale AFAD'a teslim edildi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, can ve mal kayıplarının yaşandığı 6,8 şiddetindeki depremin ardından beldede yardım kampanyası başlatan Belediye Başkanı Metin Semerci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İçerisinde kuru gıda maddeleri, çorap ve giyeceklerin yer aldığı insani yardım kolileri hazırladık. Belediye hizmet binamızda vatandaşlar tarafından gönderilen malzemeleri tek tek koliledik. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizler de derin üzüntü içerisindeyiz. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen yardımlarda bizimde katkımız olsun istedik" dedi.

ÇANAKKALE 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:51

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