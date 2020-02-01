Bulgar sahil güvenlik botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bulgar sahil güvenlik botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İHA

Bulgar donanmasına ait sahil güvenlik botu 'Kavarna' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Bulgar sahil güvenlik botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bulgar donanmasına ait sahil güvenlik botu 'Kavarna' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Saat 14.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgar sahil güvenlik botu 'Kavarna', saat 15.10 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Marmara Denizi'ne doğru yol alan Bulgar sahil güvenlik botuna boğaz geçişi sırasında bir Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti.

ÇANAKKALE

01 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:51
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:33
  • İKİNDİ 16:14
  • AKŞAM 18:39
  • YATSI 20:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

EMITT'te Bozcaada'ya bölgenin havasını en iyi yansıtan stant ödülü verildi
YEREL HABERLER EMITT'te Bozcaada'ya bölgenin havasını en iyi ...
Bulgar Sahil Güvenlik Botu 'Kavarna', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Bulgar Sahil Güvenlik Botu 'Kavarna', Çanakkale ...
Bülent Turan halk pazarında hemşehrileriyle buluştu
YEREL HABERLER Bülent Turan halk pazarında hemşehrileriyle buluştu
Biga Kent Konseyinde yeni yılın ilk genel kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Biga Kent Konseyinde yeni yılın ilk genel kurulu ...
Çardak Belediyesi yardım kolilerini Elazığ'a gönderdi
YEREL HABERLER Çardak Belediyesi yardım kolilerini Elazığ'a gönderdi
Çanakkale'de Ocak ayında 760 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de Ocak ayında 760 kaçak göçmen yakalandı
Ezine OSB'den Çanakkale OSB'ye ziyaret
YEREL HABERLER Ezine OSB'den Çanakkale OSB'ye ziyaret
Çanakkale'de kas hastası iki kardeş hayatı gözleriyle yaşıyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de kas hastası iki kardeş hayatı gözleriyle ...
Bülent Turan: "O bayrağa uzanan el kırılır"
YEREL HABERLER Bülent Turan: "O bayrağa uzanan el kırılır"
AK Parti'li Turan: O bayrağa uzanan el kırılır
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan: O bayrağa uzanan el kırılır
Türk bayrağını yırtan Yunan vekile kilise önünde sert tepki
YEREL HABERLER Türk bayrağını yırtan Yunan vekile kilise önünde sert ...
Çanakkale'de, Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki
YEREL HABERLER Çanakkale'de, Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ...
Tarihî Alan Başkanlığı EMITT Fuarı'nda
YEREL HABERLER Tarihî Alan Başkanlığı EMITT Fuarı'nda
Çanakkale'de 33 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 33 mülteci yakalandı
Çanakkale Boğazı´nda yunus sürüsü görüntülendi
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı´nda yunus sürüsü görüntülendi
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı EMITT Fuarı´nda
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ...
Minik Eslem, Emniyet Müdürü Şafak Özkan'a verdiği sözü tuttu
YEREL HABERLER Minik Eslem, Emniyet Müdürü Şafak Özkan'a verdiği ...
Çanakkale´de 33 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 33 kaçak göçmen yakalandı
AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığına Namık Ergin getirilldi
YEREL HABERLER AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığına Namık Ergin ...
Çanakkale Boğazı'nda yunus şovu
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda yunus şovu
(Özel) Açtığı lokantayı aile müzesine çevirdi
YEREL HABERLER (Özel) Açtığı lokantayı aile müzesine çevirdi
Başkan Öz, sanayi esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Öz, sanayi esnafını ziyaret etti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rektör Murat, ÇOMÜ araştırma merkezleri müdürleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Murat, ÇOMÜ araştırma merkezleri müdürleriyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X