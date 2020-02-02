Çanakkale açıklarında karaya oturan gırgır teknesi battı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıkları Karanlık Kayalıkları mevkiinde karaya oturan 35 metrelik gırgır teknesi sulara gömüldü.

Ayvacık’ın Babakale açıklarında geçtiğimiz cumartesi günü karaya oturan 35 metrelik gırgır teknesi 1 hafta süren mücadeleye rağmen bulunduğu yerden kurtarılamadı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya 50 metre mesafedeki 'Cevdet Karadeniz' isimli gırgır teknesindeki 15 personel kurtarılırken, yoğun rüzgar ve dalgalar sebebiyle karaya oturan gemi battı.

ÇANAKKALE 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:33

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:40

YATSI 20:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.