Çanakkale Savaşı kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş, anıldı

- ÇANAKKALE Savaşı kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş, ölümünün 56'ncı yıldönümünde Biga ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Çanakkale muharebelerinde ilk kahramanlık destanlarından birini yazan Bigalı Mehmet Çavuş, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Bahçeli köyünde 3 Şubat 1964 tarihinde 83 yaşında vefat etti. Çanakkale savaşları sırasında Seddülbahir kalesinde düşmana karşı gösterdiği eşsiz mücadele adını tarihe yazdıran Bigalı Mehmet Çavuş, vefatının 56'ncı yıldönümünde kabri başında anıldı.

Bigalı Mehmet Çavuş'un ismini unutturmamak için kurulan Bigalı Mehmet Çavuş Derneği'nce düzenlenen etkinliğe Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçinöz, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, MHP Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya, Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer, Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Arslan, kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Okunan duaların ardından, öğrenciler Çavuş'un kabrine karanfil bıraktı. Programda konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Mehmet Çavuş'u rahmetle yad ettiklerini belirterek şunları kaydetti: "Bugün 3 Şubat. Mehmet Çavuş'umuzun ölüm yıl dönümü. Biz de bu münasebetle burada Mehmet Çavuş'umuzu ve bütün şehitlerimizi anmak için toplanmış bulunuyoruz. Mehmet Çavuş, Seddülbahir kahramanımızdır. Milli mücadelede çok büyük kahramanlıklar göstererek, düşmana karşı görevini yapmış ve tüm imkansızlıklara rağmen, elindeki kürekle ve silah arkadaşlarıyla düşmana karşı koymaya devam etmiştir. Almış olduğu yaralar sonrası istirahat verilmesine rağmen durmamış, tekrar cepheye dönerek milli mücadeleye destek vermiştir. Mehmet Çavuş'umuz, Biga'nın ve Çanakkale'nin önde gelen kahramanlarından biridir. Biz de bu vesileyle bu toprakları bize vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Rabbim tüm milletimizi söz konusu vatan, bayrak, millet olunca hep bir arada dimdik durmayı nasip etsin. Mehmet Çavuşumuz için de önümüzdeki günlerde güzel bir belgesel film çalışmasına başlayacağız. Biga´mızda da Mehmet Çavuşumuzun isminin verilmesi, anlatılması ve Biga´nın çok kıymetli bir değeri olduğunu tüm Türkiye´ye duyurmak için çalışmalarımız olacak. Bigalı Mehmet Çavuş Derneği yönetimine de çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Programın ardından köy meydanında pilav-ayran ikramında bulunuldu.

ÇANAKKALE 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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