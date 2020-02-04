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Okulu 5. sınıfta bıraktı, çobanlık yaparak kitabını çıkardı

İHA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaklaşık 30 yıldır çobanlık yapan Bahattin Bayraktar, maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu 5. sınıfta bırakmasına rağmen 41 yaşında mesleğindeki zorlukları anlatan bir kitap çıkarmayı başardı.

Okulu 5. sınıfta bıraktı, çobanlık yaparak kitabını çıkardı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaklaşık 30 yıldır çobanlık yapan Bahattin Bayraktar, maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu 5. sınıfta bırakmasına rağmen 41 yaşında mesleğindeki zorlukları anlatan bir kitap çıkarmayı başardı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Yülüce köyünde doğup büyüyen Bahattin Bayraktar, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatına 5’inci sınıfa kadar devam edebildi. 11 yaşından itibaren çobanlık yapmaya başlayan ve mektup yazmaya ilgi duyan emektar çoban, yazdığı şiirler ve hikayelerle günden güne kendini geliştirdi. 2015 yılında Facebook’ta bir grup açarak on binlerce çobanı bir araya getiren Bayraktar, şiirlerini, hikayelerini ve makalelerini burada da yazmayı sürdürdü. Paylaşımları büyük beğeni toplayan Bayraktar, gruptaki arkadaşlarının da tavsiyesi ile bunları bir kitapta toplamaya karar verdi. Uzun soluklu bir çalışma ve araştırma sonrası 2019 yılının aralık ayında ‘Çobanların Dünyası’ ismiyle kitabı basılan tecrübeli çoban, ikinci kitap için de hazırlıklara başladığını açıkladı. Bayraktar, yayımladığı ilk kitap olan ‘Çobanların Dünyası’ ile çobanların yaşadığı sıkıntıları kendine özgü şiirler ve hikayelerle anlatıyor.

“Pazardan elma alır gibi kitap çıkarılmıyormuş”
Hayat hikayesini kısaca özetleyen ve kitap çıkarmanın zorluklarına değinen 41 yaşındaki çoban, “İmkanlar el vermediği için okulu 5’inci sınıfta bıraktım. Ortaokulu okuyamadım. Eskiden mektuplar yazılırdı. Bu zamanlara eriştiğimiz için yazmaya bir ilgim vardı. Şiir defteri gibi bir defterim vardı. Kendi kendime bir şeyler yazıyordum. 2015’te Facebook’ta çobanlar için bir grup açtım. Orada bazen şiir bazen hikaye yazıyordum. O gruptaki arkadaşlar beni teşvik etti. ‘Güzel şeyler yazıyorsun, bunları bir kitaba toplayabilirsen güzel olur’ dediler. Böylelikle benim de aklıma girdiler ve çalışmalara başladım. 35 yıllık yazdığım şeyleri toplamaya çalıştım. Ama son bir senedeki eserlere daha çok ağırlık verdim. Bir kitap olacak kadar bunları toparladım. Pazardan elma alır gibi kitap çıkarılmıyormuş. Onu öğrendim. Amatörce oldu ama güzel bir şey olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Ortamlardan dışlanıyorduk, bunu anlatmaya çalıştım”
Yayımladığı kitapta çobanların sıkıntılarını anlattığını ve seslerini duyurmak istediğini dile getiren Bahattin Bayraktar, “Kitabın içinde çobanların sıkıntı çektiği konular var. Bazen şiirlerle bazen hikayelerle bunları anlatmaya çalıştım. Mesela en çok nelerden sıkıntı çekiyoruz? Kurt, pire, evlilik konusu. Hep bunlara değinmeye çalıştım. Hayvanlara ne gibi sıkıntılar içinde bakmaya çalıştığımızı anlatmaya çalıştım. Şu ana kadar hiç önemsenmediğimizi görüyordum. Bu kitapla birdenbire önemsendiğimizi de anlamaya başladım. Bu kadar sevildiğimizi ve sayıldığımızı bilmiyordum. Facebook’taki grup üyelerimiz çok güzel yorumlar yaptı. Bunun da sebebi bu yazılanları doğal bir şekilde yazmam. Benim yaşadığımı onlar da yaşıyor. Bu çalışmayla biraz da kendimi test etmiş oldum. ‘Çobanlık yapıyorum’ denildiğinde sanki ayıp bir şey yapıyormuşuz gibi algılanıyordu. Hırsızlık, huysuzluk yapıyormuşuz gibi davranılıyordu. Ortamlardan dışlanıyorduk. Bu kitapta bunu bir şekilde anlatmaya çalıştım” dedi.

ÇANAKKALE

04 Şubat 2020 Salı

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