Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

DHA

- ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

- ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Biga ilçesinde bazı şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fizik takip sonunda da operasyon başlattı. Arama köpeği  'Roket´in de görev aldığı operasyonda, şüpheliler M.C., M.S., C.B., İ.K., D.S., M.A. ve M.K. gözaltına alındı. 
`Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma' suçundan sorgulanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise, 55,86 gram kenevir tohumu, 234,64 gram kubar esrar ile 7 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

ÇANAKKALE

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:33
  • İKİNDİ 16:17
  • AKŞAM 18:42
  • YATSI 20:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış `Tüfekçiyef´ el bombası imha edildi
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış ...
Çanakkale Savaşları’ndan kalma Osmanlı el bombası imha edildi
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları’ndan kalma Osmanlı el bombası ...
Başkan Öz haftanın her günü vatandaşlarla bir arada
YEREL HABERLER Başkan Öz haftanın her günü vatandaşlarla bir arada
Okulu 5. sınıfta bıraktı, çobanlık yaparak kitabını çıkardı
YEREL HABERLER Okulu 5. sınıfta bıraktı, çobanlık yaparak kitabını ...
Uyuşturucu şüphelisi çok sayıda tabanca ile yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelisi çok sayıda tabanca ile yakalandı
Çanakkale'de uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu
Çanakkale'de 135 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 135 mülteci yakalandı
Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı, 1 ...
Çanakkale Savaşı kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş, anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşı kahramanlarından Bigalı Mehmet ...
Çanakkale savaşlarının ilk kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale savaşlarının ilk kahramanlarından Bigalı ...
Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürü Bolat, 18 Mart Çan Termik Santralini gezdi
YEREL HABERLER Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürü Bolat, 18 Mart ...
Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı, işçiler kutlama yaptı
YEREL HABERLER Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı, işçiler ...
1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 143 metreye ulaştı
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 143 metreye ulaştı
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 150 metre uzunluğa ulaştı
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 150 metre ...
Ahmet'in kumbarasında biriktirdiği para depremzedelere yardım oldu
YEREL HABERLER Ahmet'in kumbarasında biriktirdiği para ...
Çanakkale'de 78 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 78 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında karaya oturan gırgır teknesi battı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında karaya oturan gırgır teknesi ...
Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere ...
Çanakkaleliler, güneşli havada kordon boyuna akın etti
YEREL HABERLER Çanakkaleliler, güneşli havada kordon boyuna akın ...
Çanakkale’de inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çanakkale’de inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak ...
Çanakkale'de sosyal konutlar 'riskli alan' ilan edildi 8 yıldır bekleyen sorunu AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan çözdü
YEREL HABERLER Çanakkale'de sosyal konutlar 'riskli alan' ilan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X