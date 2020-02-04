Kaymakam Şahin, inşaatı tamamlanan Umurbey Ortaokulunda incelemelerde bulundu

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Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, inşaatı tamamlanan Umurbey Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde 2019 yılında temelleri atılan Umurbey Ortaokulundaki yapım işinde son aşamaya gelindi. Kaymakam Tahir Şahin ve beraberindeki İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer, Hasan Engin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. 5 milyon 297 bin liraya mâl olan okul 3 bin 230 metrekare kapalı alana inşa edildi. 13 derslik ve 2 laboratuvarın bulunduğu binanın kısa zaman zarfında tamamlanacağı bildirildi.

ÇANAKKALE 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:48

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