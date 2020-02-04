Çanlı muhtarlar Ankara'da

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Çanakkale'nin Çan ilçesindeki muhtarlar, Ankara'da yapılacak olan AK Parti grup toplantısına katılmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) ziyaret etmek için başken gitti. AK Parti Çan İlçe Başkanı, Çan İl Genel Meclisi üyesi Ömer Şahin ve İl Genel Meclis üyesi Murat Okan'ın da aralarında bulunduğu Çanlı muhtarlar, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte bir toplantı yapacak.

ÇANAKKALE 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:48

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