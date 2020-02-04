ÇOMÜ'de koronavirüs acil eylem planı toplantısı

-ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yönetimi, koronavirüsüne (2019-Ncov) karşı hastanede alınması gereken önlemleri konu alan acil durum toplantısı yaptı.

ÇOMÜ Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur başkanlığında Başhekim Toplantı Salonu´nda yapılan toplantıda, koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvuran hastalar ile ilgili uygulanması gereken işlemler görüşüldü. Toplantıda acil serviste bulunan bir odanın solunum müşahede odası olarak düzenlenmesi, şüpheli hasta için gerekli tıbbi donanımların Sağlık Bakanlığı Koronavirüsü Hastalığı rehberinde belirtildiği şekilde uygulanmasının sağlanması ve şüpheli hastalar için 3 özel oda hazırlanması konusunda kararlar alındı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener ise, koronavirüsü durumunda alınacak önlemler ile virüsün görüldüğü hastalarda yapılması gerekenleri anlattı.

Toplantıda ayrıca hastane müdürü, müdür yardımcısı, başhemşire ve başhemşire yardımcılarının sorumlukları altındaki birimlerde, görevli personele koronavirüsü ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapmaları ve birimlerdeki korunma ekipmanlarının kontrol ile devamlılığının sağlanması yönünde karar da alındı.



ÇANAKKALE 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:48

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