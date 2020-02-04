Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın sabah yapılacak bazı seferler iptal edildi

ÇANAKKALE´nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde yarın beklenen lodos fırtınası nedeniyle, GökçeadaKabatepe ve BozcaadaGeyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Bozcaada´dan Geyikli´ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli´den Bozcaada´ya saat 08.00 ve 11.00, Gökçeada´dan Kabatepe´ye saat 07.00 ve Kabatepe´den Gökçeada´ya ise saat 09.00´daki feribot seferleri iptal edildi.



ÇANAKKALE 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:33

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:42

YATSI 20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.