Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, bugün (çarşamba) Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen sağanak yağış ve lodos fırtınası sebebiyle GökçeadaKabatepe ve BozcaadaGeyikli hattındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Gestaş'tan yapılan açıklamada, bugün Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen sağanak yağış ve lodos fırtınası sebebiyle, GökçeadaKabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'de de saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. BozcaadaGeyikli hattında ise Bozcaada'dan yapılması planlanan saat 07.15 ve 10.00 seferleri, Geyikli’den saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği açıklandı.
ÇANAKKALE
04 Şubat 2020 Salı
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