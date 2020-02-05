Romanya ve Almanya savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu' ile Almanya Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu' ile Almanya Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

2 gemiye boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.



ÇANAKKALE 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:33

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:43

YATSI 20:04

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