Başkan Erdoğan pazar yerinde talepleri dinleyip not aldı

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çarşamba pazarında güne başlayıp pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve sıkıntılarını dinledi.

Biga Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde kurulan Çarşamba pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, güne ziyaretle başladı. Pazarcı esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet ederek çay içen Başkan Erdoğan, pazar tezgahlarını gezerek hem esnafın, hem de vatandaşların istek ve talepleri dinleyip notlarını aldı. Başkan Erdoğan, “Güzel ve bereketli bir Çarşamba gününe pazar yeri esnafımızı ziyaret ederek başladık. Hemşehrilerimizle, esnafımızla sohbet ederek çay içtik. Hem fikir alışverişinde bulunduk hem de talep ve önerileri dinleyerek notlarımızı aldık. Esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar, hemşehrilerimize de iyi alışverişler diledik” açıklamasında bulundu.

ÇANAKKALE 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:48

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