Çanakkale sağanak yağış ve fırtınaya teslim

Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başlayan sağanak yağış ve lodos fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden uyarı yapılan Çanakkale'de sağanak yağış ve lodos fırtınası öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle tedbirsiz olarak sokağa çıkan bazı vatandaşların koşarak sığınacak yer aradıkları görüldü. Bazı vatandaşlar ise sokak üzerindeki market ve mağazalarına girerek yağışlı havanın son bulmasını bekledi. Sağanak yağışın yanı sıra dönem dönem etkili olan lodos fırtınası da ildeki hayatı zorlaştırdı. Bazı vatandaşların şiddetli fırtına sebebiyle şemsiyeleri ters döndü, şehir merkezindeki çoğu Çanakkaleli ise yürümekte zorlandı.



Bazı ada seferleri iptal edildi

Kuvvetli fırtına ve sağanak yağış sebebiyle Çanakkale'deki deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları GökçeadaKabatepe ve BozcaadaGeyikli hattındaki bazı seferleri iptâl etti. GökçeadaKabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'de de saat 09.00 seferleri yapılamadı. BozcaadaGeyikli hattında ise Bozcaada'dan yapılması planlanan saat 07.15 ve 10.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptâl edildi.

Öte yandan Çanakkale Boğazı, olumsuz hava şartları sebebiyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

ÇANAKKALE 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:33

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:43

YATSI 20:04

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