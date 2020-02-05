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Gökçeada- Kabatepe hattında yarın sabah feribot seferleri iptal edildi

DHA

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen lodos fırtınası nedeniyle, GökçeadaKabatepe arasında sabah yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. 
Buna göre; Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00'daki feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:33
  • İKİNDİ 16:18
  • AKŞAM 18:43
  • YATSI 20:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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