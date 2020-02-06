Ezine OSB’ye talep yağıyor

Çanakkale’de inşaatı devam eden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Alper Altınok, OSB’ye gelen talepler hakkında açıklama yaptı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yapımına başlanan ve faaliyete geçtiğinde yaklaşık 8 bin kişiye iş imkanı sağlaması ön görülen Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çalışmalar aralıksız sürüyor. Çanakkale Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi, Ezine Belediyesi ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığının iştirakiyle 2017 yılında kurulan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar hızla ilerliyor. 1 milyon 360 bin metrekare alan üzerine kurulan ve içinde muhtelif büyüklükte 91 adet sanayi parseli bulunan OSB'nin, şehirdeki işsizlik sorununu da büyük ölçüde çözmesi ön görülüyor. İnşaatı tamamlandığında direkt olarak 8 bin kişiye iş imkanı sağlaması beklenen projenin, dolaylı olarak da yaklaşık 30 bin kişiye gelir kapısı olacağı tahmin ediliyor.



“Yüzde 100 dolulukla başlayacağız gibi gözüküyor”

Çalışmaların sürdüğü Ezine Gıda İhtisas OSB’ye talepler de arttı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, “130’dan fazla talep var ki hala daha talepler gelmeye devam ediyor. Tabi şöyle de bir durum var, bizim işlerimiz hızlandıkça arayan ve soran sayısı fazlalaşmaya başlıyor. Başvuranların yüzde 90’ı hemen faaliyete geçmeye hazır. 91 parselimiz var. Büyük parsel talep eden firmalar var. 34 tane parseli birleştirip de büyük bir tesis yapacak olan firmalar var. Yaklaşık 80 fabrika olur diye düşünüyoruz birleştirmeler ile birlikte. Yüzde 100 dolulukla başlayacağız gibi gözüküyor. Yüzde 100 dolulukla başlamak da ciddi bir şey” şeklinde konuştu.



“Başvuruların yaklaşık olarak yüzde 30’u süt ve süt ürünleri üzerine”

Başvuruların yüzde 30’unun süt ürünleri üzerine olduğunu dile getiren Altınok, “Bölgede bulunan tanınmış firmaların hemen hemen hepsinin bir başvurusu var ki ciddi anlamda bir an önce yatırıma geçmek isteyenler de var. Gıdayı burada işleyebiliyorsunuz, gıda ile ilgili üretim yapabiliyorsunuz, paketleme yapabiliyorsunuz. Bunun dışında paketleme yaparken kullandığınız malzemeleri burada üretemiyorsunuz. Burada bizim süt ve süt ürünleri üzerine taleplerimiz var. Başvuruların yaklaşık olarak yüzde 30’u süt ve süt ürünleri üzerine. Yüzde 1520’si zeytin, zeytinyağı üzerine. Et işleme tesisleri var, balık ve konserve üzerine var, salça üzerine var, meyve suyu üzerine de başvurular var. Fransa’dan bir firma var, ciddi anlamda Avrupa’da da büyük bir tesisi olan iş yapan bir firma. Bal üzerine var, reçel üzerine var, tatlı üzerine var. Hemen hemen gıdayla alakalı bütün ürünlerin buraya talepleri var” dedi.

ÇANAKKALE 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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