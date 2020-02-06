Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 12,67 gram sentetik uyuşturucu, 5 aparat ve suçtan elde edildiği düşünülen 190 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



ÇANAKKALE 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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