Biga’nın camileri pırıl pırıl

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Biga’nın camileri pırıl pırıl

İHA

Biga Belediyesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet yapması için ilçe merkezindeki tüm camilerin düzenli olarak temizliğini yapıyor.

Biga’nın camileri pırıl pırıl

Biga Belediyesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet yapması için ilçe merkezindeki tüm camilerin düzenli olarak temizliğini yapıyor.
Biga Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini huzur içinde ve temiz bir ortamda gerçekleştirmesi amacıyla ilçe merkezindeki camilerin temizliğine özen gösteriyor. Merkezdeki 28 camiyi düzenli olarak temizleyen Biga Belediyesi ekiplerinin çalışmaları vatandaşların beğenisini alıyor. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın talimatıyla kurulan cami temizleme ekibi, Biga ilçe merkezdeki 28 caminin düzenli olarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan cami temizleme ekibi, camilerin iç mekanlarını süpürüyor, camları siliyor, toz alıyor, ayakkabılık ve merdivenleri temizliyor.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise camilerin şadırvan ve bahçesini Belediyeye ait basınçlı sıcak su ve buharlı zemin temizleme aracı ile kumlama ve sıcak sulu yıkama yapıyor. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de diğer camilerden gelen taleplerle birlikte Çarşı Camii, Süleymaniye Camii ve Alişdede Camii’ni her hafta, Yeşilada ve Murat Başarı Camii’ni ise iki hafta arayla yıkıyor.
"Yeryüzünde Allah'ın evi konumundaki camiler hepimizindir"
Vatandaşların ibadetlerini temiz bir cami ortamında yerine getirmelerinin önemli olduğunu söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Yeryüzünde Allah’ın evi konumundaki camiler hepimizindir. Camilerimiz için bizim yapabileceğimiz bir şey varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ve cami görevlilerimizden gelen talepler sonrası iç ve dış mekan temizliği konusunda bir çalışma programı planladık. Cami temizleme ekibimiz düzenli olarak camilerimizin iç temizliğini yapıyor. Belediyemize kazandırdığımız sıcak su yıkama aracımızla özellikle mermer zeminlerin temizliği sağlanıyor. İtfaiye ekiplerimiz ise bahçe yıkama çalışmasını yapıyor. Ekiplerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürecek” diye konuştu.
Biga Belediyesi tarafından düzenli olarak yerine getirilen temizlik çalışmaları cami cemaatinden ve vatandaşlardan takdir topluyor.

ÇANAKKALE

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:33
  • İKİNDİ 16:19
  • AKŞAM 18:45
  • YATSI 20:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de ada seferlerinde aksamalar yaşanıyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de ada seferlerinde aksamalar yaşanıyor
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Çanakkale’nin yüksek kesimleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Çanakkale’nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Gökçeada seferlerine fırtına engeli (3)
YEREL HABERLER Gökçeada seferlerine fırtına engeli (3)
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli
Ezine OSB’ye talep yağıyor
YEREL HABERLER Ezine OSB’ye talep yağıyor
Biga'da siyasi partilerin ilçe başkanları bir araya geldi
YEREL HABERLER Biga'da siyasi partilerin ilçe başkanları bir araya ...
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada- Kabatepe hattında yarın sabah feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Gökçeada- Kabatepe hattında yarın sabah feribot ...
Çanakkale'de fırtına çam ağacını devirdi, 2 araç hasar gördü
YEREL HABERLER Çanakkale'de fırtına çam ağacını devirdi, 2 araç ...
Soner Dedeoğlu’nun ismi parkta yaşayacak
YEREL HABERLER Soner Dedeoğlu’nun ismi parkta yaşayacak
ÇOMÜ'den engelli ve hamile personele izin
YEREL HABERLER ÇOMÜ'den engelli ve hamile personele izin
Rektör Murat’tan İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Arslan’a taziye ziyareti
YEREL HABERLER Rektör Murat’tan İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ...
Çanakkale'de fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Çanakkale'de fırtına ve yağmur hayatı olumsuz ...
Çanakkale sağanak yağış ve fırtınaya teslim
YEREL HABERLER Çanakkale sağanak yağış ve fırtınaya teslim
Başkan Erdoğan pazar yerinde talepleri dinleyip not aldı
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan pazar yerinde talepleri dinleyip not ...
Çan muhtarları TBMM’de AK Parti grup toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Çan muhtarları TBMM’de AK Parti grup toplantısına ...
Depremzedelere bağış yapan 13 yaşındaki Ahmet'e teşekkür
YEREL HABERLER Depremzedelere bağış yapan 13 yaşındaki Ahmet'e ...
Konserve kutusuna dili sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Konserve kutusuna dili sıkışan köpeği itfaiye ...
Rumen ve Alman savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rumen ve Alman savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan ...
Romanya ve Almanya savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Romanya ve Almanya savaş gemileri, Çanakkale ...
Dili konverse kutusuna sıkışan yavru köpeği itfaiyeciler kurtardı
YEREL HABERLER Dili konverse kutusuna sıkışan yavru köpeği ...
Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X