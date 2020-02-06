Çanakkale'de ada seferlerinde aksamalar yaşanıyor

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Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bazı ada seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle KabatepeGökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 18.00, Kabatepe'den saat 20.00 seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Firmadan yapılan açıklamada GeyikliBozcaada hattında ise; Bozcaada'dan saat 18.00 seferinin saat 17.00'de, Geyikli'den saat 19.00 seferinin saat 18.00'de yapılacağı duyuruldu.

ÇANAKKALE 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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