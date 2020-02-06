Millî atlet Anıl Korkmaz’dan Başkan Erdoğan’a ziyaret

Türkiye şampiyonu olan ve Millî Takım’a seçilen Biga Gelişim ve Gençlik Spor Kulübü Derneği sporcusu Mustafa Anıl Korkmaz, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ı ziyaret etti.

İstanbul’da düzenlenen Komple Atlet Ligi Finali ve Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan ve Millî Takım’a seçilen Biga Gelişim ve Gençlik Spor Kulübü Derneği sporcusu Mustafa Anıl Korkmaz, Kulüp Antrenörü Başak Evren Korkmaz ile birlikte Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a ziyarette bulundu.

Mustafa Anıl Korkmazı’ı tebrik eden Başkan Erdoğan, "Türkiye şampiyonu olan ve Millî Takım’a seçilen Biga Gelişim ve Gençlik Spor Kulübü Derneği sporcusu Mustafa Anıl Korkmaz kardeşimiz ve Başak hocamıza başarı sevinçlerini bizimle paylaştıkları ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mustafa Anıl'ı tebrik ediyorum ve millî formasıyla ülkemizi temsil edeceği Bulgaristan'daki atletizm yarışmalarında başarılar diliyorum. Desteğimiz her zaman devam edecek” diye konuştu.

Mustafa Anıl Korkmaz da desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.

ÇANAKKALE 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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