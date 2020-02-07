Vali Tavlı, yapımı tamamlanan okulları yerinde inceledi

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ve İl Genel Meclisi Üyesi Turan Tumay Ayvacık ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkılarak yeniden yapılan Korubaşı İlkokuluOrtaokulu ile Gülpınar İlkokuluOrtaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Tavlı, önceki gün İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük ile birlikte, merkez ilçede yine aynı nedenle yıkılan ve 2018 yılında tekrar yapımına başlanan Ömer Mart Ortaokulu ile Ticaret Borsası İlkokulu’nun tamamlanan binalarını yerinde görerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

17 Ağustos depremi sonrası eğitim kurumlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi kapsamında Çanakkale genelinde okul, pansiyon, yemekhane ve kapalı spor salonlarından toplam 35 tanesi güçlendirildi. 33 tanesi ise yıkılarak yeniden yapıldı. Geçici kabulleri yapılan Ayvacık Gülpınar İlkokulu/Ortaokulu, Ayvacık Korubaşı İlkokulu/Ortaokulu, Lâpseki İsmail Baykut İlkokulu/Ortaokulu, Merkez Ticaret Borsası İlkokulu, Ömer Mart Ortaokulu, Yenice Yeşilyurt İlkokulu ve Yeşilyurt Ortaokulu önümüzdeki günlerde kapılarını öğrencilerine açacak. İnşaatları bitme aşamasına gelen Biga Fatih İlkokulu ile Lâpseki Umurbey Ortaokulu ise en kısa sürede eğitim öğretime başlayacak.

ÇANAKKALE 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:46

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