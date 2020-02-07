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Çanakkale merkezli 6 ilde organize suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

DHA

ÇANAKKALE merkezli 6 ilde, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, sözde örgüt lideri ile birlikte 23 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE merkezli 6 ilde, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, sözde örgüt lideri ile birlikte 23 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Biga Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak çalışmasıyla halkın huzurunu kaçırıp, tehdit ve zorbalıkla parasını ya da malını alan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Suç örgütünün üyeleri ve sözde liderinin kimliğinin belirlenmesinin ardından, şüpheliler Biga ilçesinde takibe alındı. Takip yaklaşık 2.5 aydır sürerken, Balıkesir'in Gönen ilçesinin eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar'ın silahla yaralanması olayını sözde örgüt lideri S.K.'nin azmettirdiği şüphesi üzerine ekipler, harekete geçti. 
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Biga Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Çanakkale merkezli Biga ve Çan ilçeleri, Balıkesir'in  Gönen, Erdek, Edremit, Bandırma ilçeleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesi, Bursa'nın Yıldırım ilçesi, İstanbul'un Beykoz ilçesi ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet desteğiyle drone ve narkotik köpeği Şila'nın da bulunduğu operasyonda, sözde örgüt lideri S.K. ve eski eşi B.Ö. ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çelik yelek, pompalı tüfek, tabancalara ait çeşitli ebatlarda mermi, beyzbol sopası, boş senetler ile kırılmış halde flash bellek, sim kart ve telefonlar ele geçirildi.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Biga Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

ÇANAKKALE

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:33
  • İKİNDİ 16:20
  • AKŞAM 18:46
  • YATSI 20:06
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