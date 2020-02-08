Bozcaada'ya yapılacak bazı seferler iptal edildi

ÇANAKKALE´nin Bozcaada ilçesine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle BozcaadaGeyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Duyuruda, Bozcaada´dan Geyikli´ye saat 10.00, Geyikli´den Bozcaada´ya saat 11.00'deki feribot seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.
ÇANAKKALE
08 Şubat 2020 Cumartesi
- İMSAK 06:45
- GÜNEŞ 08:10
- ÖĞLE 13:34
- İKİNDİ 16:21
- AKŞAM 18:47
- YATSI 20:07