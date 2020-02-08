Bozcaada'ya yapılacak bazı seferler iptal edildi

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ÇANAKKALE´nin Bozcaada ilçesine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle BozcaadaGeyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Duyuruda, Bozcaada´dan Geyikli´ye saat 10.00, Geyikli´den Bozcaada´ya saat 11.00'deki feribot seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.



ÇANAKKALE 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

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