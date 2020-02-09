Biga Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Biga Belediyesi ve Biga Kent Hizmetleri A.Ş. ile Hak İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında kabul edilen toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.

Biga Belediyesi ile Hizmetİş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi imza töreni düğün salonunda belediye çalışanlarının katıldığı yemekli program düzenlendi. Programa, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Hakİş Konfederasyonu Hizmetİş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Hakİş Konfederasyonu ve Hizmetİş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz, İl Başkan Yardımcısı Davut Aydın ve belediye çalışanları katıldı. Zam oranının açıklanması ve toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla işçilerde büyük bir sevinç yaşandı.



"Siz varsanız biz varız, siz varsanız Biga Belediyesi var"

Biga Belediyesi çalışanlarına ‘çok kıymetli ailem’ diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “31 Mart’ta yapılan seçimler doğrultusunda halkımızın teveccühü ile sandıkta seçildik ve göreve geldik. Yaklaşık 11 ay gibi bir zaman geçti ve önümüzde 4 yıl var. Biz bu 4 yıl içerisinde milletimizin bize emanet ettiği Biga Belediyesi olarak hep birlikte halkımıza en iyi hizmeti nasıl veririz bunun peşindeyiz. Belediyecilik hizmetlerinde nasıl hak, hakkaniyet, adalet ölçülerini gözetiyorsak çalışanlarımızın da emekleri karşılığında alacağı ücretler konusunda da sendikamızla masaya oturduk artı ve eksi olan yönlerini konuştuk. Hakkınız ve eksik olan ne varsa hepsini sözleşmeye dahil ettik. Siz varsanız biz varız, siz varsanız Biga Belediyesi var, anlayışıyla inşallah bu sözleşmeye imza atıyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bizler Biga’nın hizmetkarıyız. Hak ve doğru olan işleri hep birlikte yapacağız. Görev sürelerimiz bittiği zaman da hep birlikte biz Biga’ya hizmet ettik, bu çorbada bizim tuzumuz var diyeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Hakİş Konfederasyonu Hizmetİş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz ve Hizmetİş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz tarafından toplu iş sözleşmesi imzalandı. Karşılıklı plaket takdimi ve aile fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.

ÇANAKKALE 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:44

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