Çan Belediyesi ve DİSK arasında müzakere süreci başladı

'Babam ve ben'

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Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Çan Belediyesi ile DİSK Genelİş Sendikası arasında müzakere sürecinin başladığını açıkladı.

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Bülent Öz, “Disk Genelİş Sendikası ile belediyemiz işçi personeli arasında çalışanlarımızın haklarının savunulması ve emeklerinin karşılanmasına yönelik müzakere süreci başlamış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

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