Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

'Babam ve ben'

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ÇANAKKALE'de, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Biga ilçesi Karabiga beldesinde uyuşturucu madde kullandığı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Karabiga Jandarma Karakolu ekiplerince, beldede N.Ş.'ye ait Kocagür köyündeki ev ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, 1 kurusıkı tabanca, 3 gram kenevir tohumu, 1 oluklu sustalı bıçak ele geçirildi.

Şüpheli N.Ş., jandarma tarafından gözaltına alındı.



ÇANAKKALE 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

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