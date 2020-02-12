Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 51 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında düzenledikleri 2 ayrı operasyonda lastik botla, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 25'i çocuk, 13'ü kadın, 13'ü erkek 51 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botuyla, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu´na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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