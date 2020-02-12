Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, BigaÇan karayolu üzerinde yaya olarak giden 2 kişinin üzerinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine hareket geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, M.E.G. ve C.G.'ye üst araması yaptı. Aramada, 5 ecstasy hap, 10 gram skunk ele geçirdi.
Şüphelilerin evlerinde narkotik köpeği 'Rokel' ile yapılan aramalarda ise, 8 ecstasy hap, 6 parça halinde satışa hazır 25 gram skunk, 1 esrar içme aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler M.E.G. ve C.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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